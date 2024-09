Após esgotar ingressos, Linkin Park anuncia show extra no Brasil

A banda Linkin Park anunciou uma data extra de apresentação no Brasil, após os ingressos para o show de 15 de novembro esgotarem em menos de uma hora nesta segunda-feira (30).

Ambos os eventos ocorrerão no Allianz Parque, em São Paulo. O novo show está marcado para o dia 16 de novembro, um dia depois da apresentação que coincide com o lançamento do álbum "From Zero”, novo disco da banda de rock.

É a primeira vez que o grupo retorna ao Brasil desde 2017, quando se apresentaram no autódromo de Interlagos dois meses antes da morte do vocalista Chester Bennington. Na sua nova formação, a banda conta com uma nova cantora, Emily Armstrong, e um novo baterista, Colin Brittain.

Os ingressos para o show extra estarão abertos para o público geral a partir desta quinta-feira (3), no site da Ticketmaster. Já a pré-venda exclusiva para clientes do membros do fã-clube e clientes Santander começa já nesta terça (1º).

Os preços variam de R$ 240 a R$ 890, com opções de meia-entrada.

Confira os valores:

LPU Pit 1 e 2: R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada)

R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada) Pista Premium : R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada)

: R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada) Pista: R$ 580 (inteira) e R$ 290 (meia-entrada)

R$ 580 (inteira) e R$ 290 (meia-entrada) Cadeira Inferior: R$ 690 (inteira) e R$ 345 (meia-entrada)

R$ 690 (inteira) e R$ 345 (meia-entrada) Cadeira Superior: R$ 480 (inteira) e R$ 240 (meia-entrada)

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)