Linkin Park no Brasil: venda geral de ingressos começa nesta segunda-feira (30); confira os valores

Após a banda Linkin Park anunciar show no Brasil, a venda geral de ingressos começa nesta segunda-feira (30). O evento acontecerá no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 15 de novembro, em uma apresentação única.

Em um post nas redes sociais, o grupo de rock confirmou a apresentação única no país, que ocorre no mesmo dia do lançamento de seu novo álbum, "From Zero". Além do retorno à atividade, a banda anunciou uma nova formação, com a nova vocalista Emily Armstrong, que agora divide os vocais com Mike Shinoda.

VEJA MAIS

A venda de ingressos segue uma pré-venda exclusiva realizada anteriormente para clientes do Santander e membros do fã-clube LP Underground. Os ingressos já estão disponíveis desde às 10h no site da Ticketmaster e às 11h nas bilheteiras oficiais. Os preços variam de R$ 240 a R$ 890, com opções de meia-entrada. Confira os valores:

LPU Pit 1 e 2: R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada)

R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada) Pista Premium: R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada)

R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada) Pista: R$ 580 (inteira) e R$ 290 (meia-entrada)

R$ 580 (inteira) e R$ 290 (meia-entrada) Cadeira Inferior: R$ 690 (inteira) e R$ 345 (meia-entrada)

R$ 690 (inteira) e R$ 345 (meia-entrada) Cadeira Superior: R$ 480 (inteira) e R$ 240 (meia-entrada)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)