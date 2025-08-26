Capa Jornal Amazônia
Homenagem em vida: Mestre Damasceno foi destaque na 28ª Feira Pan‑Amazônica do Livro

A edição de 2025 contou com bate-papo sobre a obra do artista, além de lançamento de um livro sobre a trajetória do Mestre

Gabrielle Borges
fonte

Mestre Damasceno foi um dos homenageados na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro (Instagram @mestredamasceno)

Mestre Damasceno recebeu diversas homenagens em vida e uma delas ocorreu de forma recente, na  28ª Feira Pan‑Amazônica do Livro e das Multivozes, realizada entre os dias 16 e 22 de agosto de 2025, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. O mestre do carimbó foi um dos homenageados na edição, assim como a escritora Wanda Monteiro.

Mestre Damasceno, cantor, compositor e símbolo da tradição oral amazônica, foi homenageado em  um bate-papo que reuniu o pesquisador e seu produtor, Guto Nunes, e o professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Agenor Sarraf. Mestre Damasceno não compareceu devido ao estado de saúde e internação em hospital.

Mestre Damasceno também teve sua trajetória registrada no livro "Mestre Damasceno e as Cantorias do Marajó”, obra, organizada pelo jornalista Antônio Carlos Pimentel Jr. e ilustrada por Mandy. O livro traz narrativas sensíveis sobre a vida do homenageado e busca conectar o público infantojuvenil aos saberes marajoaras, que foram defendidos até o fim da vida de Damasceno.

O projeto integrou uma série de ações realizadas pela Secult aos homenageados desta edição. A proposta foi contar a história de vida do quilombola de Salvaterra, no Marajó, desde a infância, passando pela criação do Búfalo-Bumbá e a carreira como compositor e mestre do carimbó da cultura amazônica. 

A abertura do evento destacou-se pela programação intensa e diversa, marcada pelos eixos temáticos. O dia contou com bate-papos, cortejo com o Búfalo‑Bumbá, exibição de documentário e shows de artistas marajoaras.

Dasmaceno faleceu nesta terça-feira (26) após um longo período de internação e tratamento contra um câncer.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com.)

Palavras-chave

