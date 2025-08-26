Homenagem em vida: Mestre Damasceno foi destaque na 28ª Feira Pan‑Amazônica do Livro

Mestre Damasceno recebeu diversas homenagens em vida e uma delas ocorreu de forma recente, na 28ª Feira Pan‑Amazônica do Livro e das Multivozes, realizada entre os dias 16 e 22 de agosto de 2025, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. O mestre do carimbó foi um dos homenageados na edição, assim como a escritora Wanda Monteiro.

Mestre Damasceno, cantor, compositor e símbolo da tradição oral amazônica, foi homenageado em um bate-papo que reuniu o pesquisador e seu produtor, Guto Nunes, e o professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Agenor Sarraf. Mestre Damasceno não compareceu devido ao estado de saúde e internação em hospital.

Mestre Damasceno também teve sua trajetória registrada no livro "Mestre Damasceno e as Cantorias do Marajó”, obra, organizada pelo jornalista Antônio Carlos Pimentel Jr. e ilustrada por Mandy. O livro traz narrativas sensíveis sobre a vida do homenageado e busca conectar o público infantojuvenil aos saberes marajoaras, que foram defendidos até o fim da vida de Damasceno.

O projeto integrou uma série de ações realizadas pela Secult aos homenageados desta edição. A proposta foi contar a história de vida do quilombola de Salvaterra, no Marajó, desde a infância, passando pela criação do Búfalo-Bumbá e a carreira como compositor e mestre do carimbó da cultura amazônica.

A abertura do evento destacou-se pela programação intensa e diversa, marcada pelos eixos temáticos. O dia contou com bate-papos, cortejo com o Búfalo‑Bumbá, exibição de documentário e shows de artistas marajoaras.

Dasmaceno faleceu nesta terça-feira (26) após um longo período de internação e tratamento contra um câncer.

