Gloria Groove lança segunda parte do álbum 'Serenata da GG' com diversas colaborações; ouça

A cantora Gloria Groove lançou na noite desta quinta-feira (26) a aguardada segunda parte de seu mais recente álbum de estúdio, Serenata da GG. Com 13 faixas, o novo volume traz uma mistura de canções inéditas e novas versões de sucessos já conhecidos do público, além de colaborações especiais com artistas de destaque como Mumuzinho, Menos É Mais, Thiaguinho, Sampa Crew e Ana Carolina.

Duas das faixas inéditas deste novo volume fizeram sua estreia no palco do Rock in Rio, festival em que Gloria se apresentou no dia 21 de setembro. Uma delas é a nova versão de "Apaga a Luz", sucesso de 2018 que ganhou roupagem em ritmo de pagode. A outra é a releitura de "Encostar Na Tua", música de Ana Carolina que contou com a participação da própria cantora no show.

Entre as novidades do álbum também estão as músicas "Amor Pilantra" e "Linguagem do Amor", além de versões pagodeiras de hits da drag queen como "Madrugada" e "Sinal".

A primeira parte de Serenata da GG foi lançada em maio deste ano e já acumula mais de 200 milhões de plays em todas as plataformas de áudio e vídeo. O projeto, que contou com colaborações de Ferrugem, Alcione, Belo, Thiago Pantaleão e Gina Garcia, chegou à posição #15 no ranking dos álbuns mais ouvidos semanalmente no Spotify.

Ouça o novo álbum de Gloria Groove:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)