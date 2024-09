Davi Quaresma é a nova promessa do pagode brasileiro e tem feat com Menos é Mais

Com mais de 4,3 milhões de visualizações no YouTube e mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, Davi Quaresma é um fenômeno nas plataformas digitais. Nas redes sociais, ele acumula mais de 516 mil seguidores, engajando constantemente com seu público e compartilhando um pouco de sua jornada e vida pessoal.

Este ano, Davi Quaresma lançou o EP “Canto O Que Vivo”, que teve como faixa foco o single “Um Dia, Um Adeus” e neste mesmo ano, estreou com seu primeiro álbum, "O Primeiro Passo", disponível em todas as plataformas digitais. Com composições autênticas e um estilo único, o álbum é uma mostra de sua evolução como artista e de seu compromisso com a música, com mais de 4 milhões de streams. Uma das faixas do álbum, "Um Em Um Milhão", ganhou um videoclipe exclusivo, lançado no último dia 6 de junho, que já conquistou os fãs e demonstra o potencial de Davi de oferecer não apenas boa música, mas uma experiência visual completa.

Recentemente, o cantor lançou a faixa foco do álbum “Na Voz do Povo”, em parceria com o grupo Menos É Mais.

CARREIRA

Em 2020, aos 14 anos, Davi participou do programa "Canta Comigo Teen", onde conseguiu levantar os 100 jurados, garantindo sua vaga na final e conquistando o coração do público brasileiro. Sua participação no programa foi um divisor de águas em sua carreira, trazendo visibilidade e consolidando seu nome como uma promessa na música.

Após o sucesso no reality show, Davi Quaresma continuou a trilhar seu caminho no cenário musical, viralizando nas redes sociais e nas plataformas de streaming. Um dos momentos marcantes de sua carreira foi sua participação no Muvuka Podcast, onde, ao cantar "Um Dia Um Adeus", impressionou os ouvintes e fez o vídeo alcançar milhões de visualizações, provando mais uma vez seu talento e carisma.

Com sua voz cativante e paixão pela música, Davi rapidamente conquistou fãs e ídolos do pagode, incluindo Dilsinho, Mumuzinho, Pique Novo e até mesmo o jogador Neymar, que compartilhou nas redes sociais um vídeo do cantor.