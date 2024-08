Gloria Groove fala sobre suposta grosseria com fã em turnê e rebate: ‘Eu não aguento’

Nesta segunda-feira (05/8), um vídeo de Gloria Groove gerou repercussão negativa nas redes sociais ao mostrar um momento em que a artista ficou impaciente com um fã durante sua turnê europeia em Paris, França. A cantora aparece saindo de um carro cercada por seguranças para atender aos fãs que a esperavam na rua quando um jovem se aproxima para tirar uma selfie fora da aglomeração e é criticado por Gloria.

Confira:

Gloria relatou que, após o show, organizou um momento para fotos com os fãs e um indivíduo tentou se antecipar ao grupo com um gesto de levantar o celular. “Já tinha rolado show, tinha rolado tudo, e estava organizando os fãs. Falei: ‘Façam uma paredona que eu vou aí e me encaixo no meio, a gente faz a foto’. Aí um veio correndo do meio do povo com o celular assim ó [gesto de braço levantando]: ‘Vou fazer antes de todo mundo’ e eu não aguento, né?”, disparou.

Ela também reconheceu que pode ser vista como “grossa” por algumas pessoas, mas enfatizou que nunca age com falta de educação. “Pode me achar grossa, não tem problema nenhum, mas sem educação, jamais, porque trato meus fãs com o maior amor do mundo”, afirmou.

A artista explicou que, apesar do desconforto, continua a valorizar seus fãs. “Quem já esteve comigo dentro de camarim, momento de atendimento e toda a imprensa, sempre estou muito disponível, muito atenta. Mas eu sou ZL [Zona Leste], não gosto de gente folgada e eu não gosto de gente que atravessa”, disse Gloria, acrescentando que busca manter o carinho e a atenção em seus encontros com o público.