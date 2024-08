IMAGENS: Antes de show em Belém, Gloria Groove vive clima de romance com o marido em banho de mar

Daniel Garcia, conhecido como o multiartista Gloria Groove, se apresentou em Belém neste domingo (25), no festival Aceita. Porém, antes da apresentação, o artista foi flagrado em clima de romance na Bahia.

Com o marido, Pedro Luís, ele esteve no último sábado (24), no luxuoso Tivoli Ecoresort Praia do Forte, no litoral norte da Bahia, onde protagonizaram cenas cheias de amor.

Eles trocaram beijos ardentes à beira-mar.

Gloria Groove e marido aproveitam praia da Bahia (Fotos: Dilson Silva / AgNews)