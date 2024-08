Fã paraense realiza o sonho de conhecer Gloria Groove no Festival Aceita: ‘Ganhei um abraço’

A paraense Ana Clara Aguiar da Silva, de 27 anos, realizou o sonho de conhecer pessoalmente a cantora Gloria Groove no último domingo (25/8), durante o encerramento do Festival Aceita, em Belém. O encontro foi registrado e compartilhado nas redes sociais da artista, que destacou o momento especial em que Ana Clara, que tem Síndrome de Down, aproveitou a apresentação junto com a equipe da cantora. “Até ganhei um abraço. Coisa mais linda!”, comentou Gloria Groove em seus Stories ao compartilhar o momento.

Em novembro de 2022, Ana Clara chamou a atenção nas redes sociais quando viralizou ao gravar um vídeo expressando o desejo de participar do programa “Domingão”, apresentado por Luciano Huck, para conhecer tanto o apresentador quanto Gloria Groove. O vídeo foi produzido com o apoio de Carol Salomão, assistente social da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Belém.

Relembre:

Naquela ocasião, Ana Clara, então com 25 anos, conseguiu realizar parte dos seus desejos. Ela foi convidada pela produção do programa dominical e, junto com sua mãe, Waldelina, viajaram para o Rio de Janeiro para visitar a sede do programa. Durante a visita, Ana Clara teve a oportunidade de conhecer os bastidores e participar das gravações ao lado de Luciano.