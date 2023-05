Mumuzinho realiza sonho da mãe com viagem a Paris: 'Não tem dinheiro que pague'

Mumuzinho compartilhou com seus seguidores, todos os detalhes da viagem em família que começou no último domingo (21). O cantor está curtindo as férias em Paris acompanhado dos pais e do irmão, e a viagem é um presente para Maria Madalena, mãe do cantor, que se formou em Moda e sempre quis conhecer a Europa.

No perfil do Instagram, o artista mostrou cada momento do passeio, desde o aeroporto até as visitas aos pontos turísticos de Paris. No avião, o cantor filmou os pais e o irmão e fez uma reflexão sobre a viagem: "Eu mereço! Trabalho muito, fico longe da minha família, dos meus filhos e da minha esposa. Não levamos nada dessa vida... Fica tudo aí... Então vamos aproveitar!".

Há um mês, o artista falou sobre essa viagem, desde então muito esperada pela família do cantor. Mas ainda estava nos planos. “Vou proporcionar isso para minha família, vamos para Londres e Paris. É uma viagem para realizar o sonho da minha mãe, que se formou em moda. Vou levar ela para alguns desfiles, conhecer esse universo da moda. Não tem dinheiro que pague”, disse o cantor em entrevista ao colunista Leo Dias.