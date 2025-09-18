Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Filha de Fafá de Belém critica ausência da mãe no Amazônia Live: 'Exclusão desnecessária'

Mariana Belém se manifestou nas redes sociais após cantora paraense ficar de fora do festival que contou com Mariah Carey, Joelma e Gaby Amarantos.

Hannah Franco
fonte

Mariana Belém questiona ausência de Fafá em festival na Amazônia: "Silêncio gritante". (Reprodução/Instagram)

A ausência da cantora Fafá de Belém, de 69 anos, no festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, realizado na última quarta-feira (17/9), em Belém, gerou grande repercussão nas redes sociais. A filha da artista, Mariana Belém, de 45 anos, usou a internet para expressar seu descontentamento e chegou a classificar a exclusão da mãe como uma “tentativa de apagamento”.

O evento, que integra a programação preparatória para a COP 30, reuniu grandes nomes da música, como Mariah Carey, Joelma, Gaby Amarantos, Dona Onete e Zaynara. O palco flutuante em formato de vitória-régia foi montado sobre o Rio Guamá, mas o festival não contou com a presença de Fafá.

Nas redes sociais, Mariana comentou uma publicação da jornalista Lisa Gomes, que também questionou a ausência de Fafá. “Montar um palco sobre o Rio Guamá, transformar a cidade em vitrine cultural e não incluir a artista que carrega o nome de Belém em sua identidade soa como um apagamento injustificável”, disse a jornalista.

Mariana concordou com a crítica e respondeu: “Como é bom te ouvir falar, tão inteligente! Silêncio gritante diz TUDO”.

“Vale ressaltar: Nillson Chaves, Lucinha Bastos, Leila Pinheiro, Lia Sophia e tantos outros… Mas enfim. Os governos passam, mas a história da minha mãe — há 50 anos levando o nome de Belém e do Pará pro mundo — segue firme e forte”, desabafou em seguida.

A polêmica gerou divisão entre internautas. Enquanto muitos apoiaram Mariana, outros a acusaram de criar rivalidade entre artistas paraenses. “Mas por que seria rivalidade se estariam todas lá? Não há qualquer rivalidade, há sim uma tentativa de apagamento e uma exclusão desnecessária”, rebateu a filha da artista.

