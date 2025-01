Fernanda Torres e Demi Moore são favoritas ao Oscar de 'Melhor Atriz', diz New York Post

A atriz Fernanda Torres, estrela do filme "Ainda Estou Aqui", aparece como uma das principais candidatas ao Oscar de Melhor Atriz, segundo análise do crítico de entretenimento Johnny Oleksinski, do prestigiado New York Post. A publicação aponta que a disputa pela cobiçada estatueta será acirrada entre a brasileira e a veterana de Hollywood Demi Moore, que encantou o público e a crítica com sua performance em "A Substância".

A lista oficial de indicados ao Oscar será divulgada no próximo domingo, 19 de janeiro, mas a expectativa em torno do nome de Fernanda é grande. Oleksinski destacou que, apesar de Fernanda ter ficado de fora do SAG Awards — um dos principais termômetros para o Oscar —, ela ainda é vista como uma forte candidata, citando o exemplo de Sandra Hüller ("Anatomia de Uma Queda"), que foi indicada no ano passado mesmo sem aparecer no SAG.

Favoritismo e disputas acirradas

O crítico acredita que Fernanda Torres pode ser a única concorrente de peso para Demi Moore, que, segundo ele, entregou a melhor performance de sua carreira em "A Substância". A projeção de ambas enfraqueceu as chances de veteranas como Nicole Kidman e Angelina Jolie, que eram consideradas favoritas no início da temporada. Oleksinski foi direto ao dizer que há possibilidade de Kidman e Jolie sequer serem indicadas ao prêmio deste ano.

Vale lembrar que, no último domingo (5), Fernanda e Demi brilharam no Globo de Ouro, reforçando o favoritismo ao Oscar. Fernanda venceu na categoria de “Melhor Atriz em Filme de Drama”, enquanto Demi conquistou a estatueta de “Melhor Atriz em Comédia ou Musical”.

Apesar disso, muitos ainda enxergam obstáculos para ambas, considerando o preconceito da Academia com filmes de terror, gênero ao qual pertence "A Substância", e a raridade de atrizes latinas serem premiadas com o Oscar, como a brasileira.

Admiradas e admiradoras

Apesar da intensa disputa, o clima entre Fernanda Torres e Demi Moore é de respeito e admiração mútua. Nos bastidores do Globo de Ouro, Demi fez questão de tietar Fernanda e revelou ter enviado uma mensagem para a brasileira.

Em um momento descontraído, publicado por Selton Mello, a estrela de "A Substância" abraçou Fernanda e brincou: “Espero que você não se importe de eu ter pedido o seu número.” A brasileira respondeu que se sentia honrada. O encontro terminou com um novo abraço e Demi dizendo: “Eu te parabenizo muito, muito mesmo.”

A cerimônia do Oscar 2025 promete ser uma das mais emocionantes dos últimos anos, especialmente para o público brasileiro, que acompanha de perto a trajetória de Fernanda Torres. A cerimônia segue confirmada para 2 de março.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)