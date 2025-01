SAG Awards: Fernanda Torres não recebe indicação ao prêmio; veja quem concorre

Fernanda Torres, ganhadora do Globo de Ouro como Melhor Atriz em Filme de Drama pelo papel em “Ainda Estou Aqui”, não recebeu indicação ao SAG Awards. A premiação, promovida pelo Sindicato dos Atores dos Estados Unidos (Screen Actors Guild), é voltada a produções do cinema e da televisão. A 31ª edição do evento ocorre no dia 23 de fevereiro, em Los Angeles (EUA).

VEJA MAIS

Entre as obras cinematográficas, o longa “Wicked” lidera as nomeações. O musical estrelado por Cynthia Erivo e Ariana Grande concorre em cinco categorias. Nas produções televisivas, o j-drama “Xógum: A Gloriosa Saga do Japão” está no topo, com quatro indicações. O seriado ganhou quatro troféus no Globo de Ouro.

Lista completa de indicados ao SAG Awards

Indicados do cinema ao SAG Awards

Melhor elenco

"Um Completo Desconhecido"

"Anora"

"Conclave"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

Melhor ator

Adrien Brody, de "O Brutalista"

Timothée Chalamet, de "Um Completo Desconhecido"

Daniel Craig, de "Queer"

Colman Domingo, de "Sing Sing"

Ralph Fiennes, de "Conclave"

Melhor atriz

Pamela Anderson, "The Last Showgirl"

Cynthia Erivo, "Wicked"

Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez"

Mikey Madison, "Anora"

Demi Moore, "A Substância”

Melhor ator coadjuvante

Jonathan Bailey, "Wicked"

Yura Borisov, "Anora"

Kieran Culkin, "A Verdadeira Dor"

Edward Norton, "Um Completo Desconhecido"

Jeremy Strong, "O Aprendiz"

Melhor atriz coadjuvante

Monica Barbaro, "Um Completo Desconhecido"

Jamie Lee Curtis, "The Last Showgirl"

Danielle Deadwyler, "Piano de Família"

Ariana Grande, "Wicked"

Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"

Melhor elenco de dublês

"Deadpool & Wolverine"

"Duna: Parte Dois"

"O Dublê"

"Gladiador II"

"Wicked"

Indicados da televisão ao SAG Awards

Melhor elenco em série de drama

"Bridgerton"

"O Dia do Chacal"

"A Diplomata"

"Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

"Slow Horses"

Melhor elenco em série de comédia

"Abbott Elementary"

"O Urso" "Hacks"

"Only Murders in the Building"

"Falando a Real"

Melhor ator em série de drama

Tadanobu Asano, "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

Jeff Bridges, "The Old Man"

Gary Oldman, "Slow Horses"

Eddie Redmayne, "O Dia do Chacal"

Hiroyuki Sanada, "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

Melhor atriz em série de drama

Kathy Bates, "Matlock"

Nicola Coughlan, "Bridgerton"

Allison Janney, "A Diplomata"

Keri Russell, " A Diplomata"

Anna Sawai, "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão”

Melhor ator em série de comédia

Adam Brody, "Ninguém Quer"

Ted Danson, "Um Espião Infiltrado"

Harrison Ford, "Falando a Real"

Martin Short, "Only Murders in the Building"

Jeremy Allen White, "O Urso"

Melhor atriz em série de comédia

Kristen Bell, "Ninguém Quer"

Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Liza Colón-Zayas, "O Urso"

Ayo Edebiri, "O Urso"

Jean Smart, "Hacks"

Melhor ator em filme para a TV ou série limitada

Javier Bardem, "Monstros: Irmãos Menendez"

Colin Farrell, "Pinguim"

Richard Gadd, "Bebê Rena"

Kevin Kline, "Disclaimer"

Andrew Scott, "Ripley”

Melhor atriz em filme para a TV ou série limitada

Kathy Bates, "The Great Lillian Hall"

Cate Blanchett, "Disclaimer"

Jodie Foster, "True Detective: Terra Noturna"

Lily Gladstone, "Debaixo da Ponte: A Verdadeira História do Assassinato de Reena Virk"

Jessica Gunning, "Bebê Rena"

Cristin Milioti, "Pinguim"

Melhor elenco de dublês

"The Boys"

"Fallout"

"A Casa do Dragão"

"Pinguim"

"Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"