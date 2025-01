Diferença entre Globo de Ouro e Oscar: conheça as características da premiações

A temporada de premiações do cinema de 2025 iniciou no último domingo (5), com o Globo de Ouro. No prêmio, Fernanda Torres conquistou a categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama pelo papel de Eunice Paiva em “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles. O longa brasileiro está na pré-lista de indicados ao Oscar, o maior da categoria cinematográfica. Entenda a diferença entre o Globo de Ouro e Oscar abaixo.

Qual a diferença entre Globo de Ouro e Oscar?

Organização

Iniciado em 1943, o Globo de Ouro é organizado pela Associação de Correspondentes Internacionais de Hollywood (Hollywood Foreign Correspondent Association — HFCA).

Por outro lado, fundado em 1929, o Oscar ocorre sob supervisão da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (Academy of Motion Picture Arts and Sciences — AMPAS).

Categorias

O Globo de Ouro possui 27 categorias, sendo elas divididas entre cinema e televisão. Do total 14 são dedicadas às produções cinematográficas e 13 destinam-se às obras televisivas.

O Oscar, por ser dedicado unicamente ao cinema, tem 23 categorias. Dentre elas, há prêmios direcionados à atuação, direação, roteiro, cabelo e maquiagem, trilha sonora e efeitos visuais, por exemplo.

Votação

A votação do Globo de Ouro é feita por membros da Associação de Correspondentes Internacionais de Hollywood (Hollywood Foreign Correspondent Association — HFCA). No geral, esse grupo é formado por jornalistas e críticos de cinema.

O Oscar, por outro lado, tem a votação feita pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (Academy of Motion Picture Arts and Sciences — AMPAS). Entre os membros da Academia, estão profissionais do cinema das mais diversas áreas.

Período de premiação

O Globo de Ouro ocorre, normalmente, no início do ano e antecede o Oscar — por isso é chamado de “termômetro”. A premiação da Academia é, geralmente, marcada para o final de fevereiro e início de março. Neste ano, o Oscar está previsto para o dia 2 de março.

