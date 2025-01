Fernanda Torres pode ganhar no Oscar 2025? Veja quais as chances após vitória no Globo de Ouro

Fernanda Torres está sendo sondada a ganhar o Oscar 2025 após sua vitória no Globo de Ouro na madrugada desta segunda-feira (6) pela sua atuação no filme "Ainda Estou Aqui". A atriz brasileira, de 59 anos, venceu na categoria de melhor atriz de filme de drama, a qual concorreu com Pamela Anderson (The Last Showgirl), Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton, (O Quarto ao Lado), e Kate Winslet (Lee). A premiação ocorreu no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, na Califórnia.

A produção brasileira, dirigida por Walter Salles, já arrecadou mais de R$ 66,6 milhões nas bilheterias dos cinemas do Brasil. O sucesso da obra foi tanto que se expandiu para além das fronteiras do país e a fez ganhar vários prêmios. Veja quais:

Festival de Veneza 2024 – Melhor Roteiro, Green Drop Award e Prêmio SIGNIS

Critics Choice Awards – Melhor Atriz em Filme Internacional

Vancouver International Film Festival – Prêmio do Público na categoria Galas e Apresentações Especiais

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo – Melhor Filme de Ficção Brasileiro por voto popular

Mill Valley Film Festival – Filme Favorito do Público na categoria Cinema Mundial

Miami Film Festival GEMS – Prêmio do Público

Festival de Pessac – Prêmio do Público e Prêmio Danielle Le Roy, eleito pelo Júri Jovem

National Board of Review – Top 5 Filmes Internacionais de 2024

Com a soma desses prêmios e sobretudo o Globo de Ouro, visto como um termômetro de relevância, cresceram as expectativas para uma possível indicação do filme brasileiro ao Oscar. Uma lista divulgada no último dia 17 de dezembro revelou que obra foi pré-indicada ao Oscar de Melhor Filme Internacional pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A produção nacional é uma das 15 semifinalistas na categoria.

Possibilidade de indicação e prêmio

A lista oficial sai no dia 17 de janeiro e a torcida é grande, pois, segundo um balanço do site Omelete, em 80 edições da história do Globo de Ouro, apenas duas vezes uma vencedora do prêmio de Melhor Atriz em Filme - Drama ficou de fora das indicações ao Oscar da sua categoria.

A primeira foi em 1989, quando Shirley MacLaine conquistou o Globo de Ouro de melhor atriz dramática por "Madame Sousatzka". Embora não tenha sido indicada ao Oscar naquele ano, é importante destacar que 1988 foi um ano diferente para a premiação, com um empate técnico que premiou também Jodie Foster, por "Acusados", e Sigourney Weaver, por "Nas Montanhas dos Gorilas".

No Oscar, algumas semanas depois, Foster e Weaver receberam indicações a Melhor Atriz, mas Shirley MacLaine, vencedora do Globo de Ouro em 1984 por "Laços de Ternura", ficou de fora. As indicações foram para atrizes como Melanie Griffith (Uma Secretária de Futuro), Glenn Close (Ligações Perigosas) e Meryl Streep (Um Grito no Escuro). Foster acabou vencendo a estatueta.

A segunda vez em que uma vencedora do Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme - Drama ficou de fora da disputa pelo Oscar foi em 2009, quando Kate Winslet venceu o prêmio por "Foi Apenas um Sonho". A atriz britânica saiu com duas estatuetas do Globo de Ouro: Melhor Atriz Dramática e Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel em "O Leitor"; os prêmios, no entanto, não foram o suficiente para a artista ganhar uma edição do Oscar daquele ano.

Assim, se a tradição seguir, descartando possibilidades como as das duas exceções acima, Fernanda Torres tem altas chances de ser indicada e ganhar no Oscar 2025.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)