Publicações de vitória de Fernanda Torres são as mais engajadas nas redes sociais do Globo de Ouro

A conquista histórica de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025 como Melhor Atriz em Filme de Drama continua rendendo não apenas nos holofotes, mas também nas redes sociais. Publicações sobre a conquista da atriz brasileira, premiada por sua atuação em "Ainda Estou Aqui", dominam os perfis oficiais da premiação, com recordes de engajamento tanto no Instagram quanto no X (antigo Twitter).

Como já é tradição, os perfis oficiais do Golden Globes publicaram os momentos marcantes da noite, incluindo vídeos e fotos dos vencedores. No caso de Fernanda, as postagens sobre sua vitória se tornaram um sucesso absoluto. O vídeo de seu discurso no Instagram é o mais curtido da noite de premiação, com quase um milhão de curtidas e mais de 100 mil comentários – a maioria de brasileiros comemorando o feito inédito.

VEJA MAIS

Outra publicação que gerou grande repercussão foi a foto de Fernanda segurando o troféu. O post já ultrapassou 160 mil curtidas e acumulou 30 mil comentários. No X (antigo Twitter), os números são ainda mais impressionantes: o vídeo do discurso já alcançou 1 milhão de visualizações e 85 mil curtidas, enquanto o post anunciando sua vitória atingiu a marca de 6 milhões de visualizações, 140 mil compartilhamentos e 280 mil curtidas.

Sobre a premiação

A vitória de Fernanda Torres é um marco para o Brasil, sendo a primeira premiação do país no Globo de Ouro desde 1999, quando "Central do Brasil", estrelado por sua mãe, Fernanda Montenegro, venceu como Melhor Filme em Língua Estrangeira. Curiosamente, Montenegro também está no elenco de "Ainda Estou Aqui".

A brasileira desbancou grandes nomes do cinema, como Nicole Kidman ("Babygirl"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Kate Winslet ("Lee"), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado") e Pamela Anderson ("The Last Showgirl").

Além do prêmio de Melhor Atriz, o filme foi indicado na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, mas o troféu ficou com o francês "Emilia Pérez", o maior indicado da noite.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)