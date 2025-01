Lula parabeniza Fernanda Torres por Globo de Ouro: 'Orgulho do Brasil'

Na madrugada desta segunda-feira (06), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou a vitória de Fernanda Torres, 59, no Globo de Ouro. A cerimônia ocorreu em Los Angeles.

“Emocionante. Fernanda Torres é orgulho do Brasil. Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme Ainda Estou Aqui. Como ela mesma diz: ‘A vida presta’. Parabéns, Fernanda Torres”, escreveu Lula nas redes sociais.

A atriz é intérprete de Eunice Paiva no longa “Ainda Estou Aqui”. Fernanda Torres se tornou a primeira brasileira a vencer o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama.

Ela derrotou atrizes como Angelina Jolie, por “Maria Callas”, e Nicole Kidman, por “Babygirl”.

Em dezembro de 2024, o presidente e a primeira-dama, Janja da Silva, posaram para foto ao lado da atriz, em Brasília. Na ocasião, Lula declarou torcida pela brasileira na disputa pelo Globo de Ouro.