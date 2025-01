VÍDEO: Fernanda Montenegro reage à vitória de sua filha, Fernanda Torres, no Globo de Ouro

A noite do último domingo (5) foi histórica para o Brasil. Fernanda Torres conquistou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama por sua atuação no longa "Ainda Estou Aqui". A vitória marcou um momento inédito para o país na categoria, e a celebração foi compartilhada por sua mãe, Fernanda Montenegro, que assistiu à premiação ao lado de amigos e familiares em sua residência.

Fernanda Montenegro, que também faz parte do elenco de "Ainda Estou Aqui", ficou em êxtase com a vitória da filha. A reação de "Fernandona" ao anúncio foi gravada e compartilhada no Instagram pelo produtor teatral Alex Júnior (@eualexo). No vídeo, é possível ver a alegria e o orgulho da atriz de 95 anos, que vibrou intensamente com a vitória no momento em que Viola Davis anunciou o nome de Fernanda Torres.

No discurso de aceitação do prêmio, Torres emocionou ao dedicar a conquista à mãe. "Quero dedicar esse prêmio à minha mãe. Vocês não têm ideia... Ela estava aqui há 25 anos. Isso é uma prova de que a arte pode permanecer na vida das pessoas, mesmo em momentos difíceis, como os que Eunice Paiva viveu", declarou.

A vitória de Fernanda Torres é a primeira do Brasil no Globo de Ouro desde 1999, quando o filme "Central do Brasil", protagonizado por sua mãe, venceu na categoria de Melhor Filme em Língua Estrangeira. Curiosamente, Montenegro também faz parte do elenco de "Ainda Estou Aqui".

Em entrevista à Globo News após a cerimônia, Torres revelou que a confiança de sua mãe foi um grande incentivo. "Mamãe tinha certeza. Ela falava: 'Vai levar'. E eu só pensava: 'Se ela está dizendo, quem sou eu para duvidar?'", brincou a atriz, visivelmente emocionada.

Disputa pelo Globo de Ouro

A atriz brasileira Fernanda Torres posando com o prêmio de Melhor Atuação de Atriz em Filme Dramático por "Ainda Estou Aqui". (Robyn Beck / AFP)

Fernanda Torres superou grandes nomes do cinema mundial na disputa, incluindo Nicole Kidman ("Babygirl"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Kate Winslet ("Lee"), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado") e Pamela Anderson ("The Last Showgirl"). Apesar da forte concorrência, a brasileira destacou-se pela intensidade de sua interpretação, elogiada pela crítica internacional.

O filme "Ainda Estou Aqui" também concorreu na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, mas o prêmio foi para o francês "Emilia Pérez", maior indicado da noite com dez nomeações.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)