Globo de Ouro 2025: ‘Ainda Estou Aqui’ perde prêmio de melhor filme em língua não inglesa

O filme “Ainda Estou Aqui” perdeu o prêmio de melhor filme em língua não inglesa no Globo de Ouro 2025, neste domingo (5/1). Quem ganhou a categoria foi "Emilia Pérez". A premiação acontece em Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, no local icônico para o entretenimento mundial.

Fernanda Torres também concorre pela sua interpretação no longa, que é dirigido por Walter Salles, na categoria melhor atriz de filme de drama e é uma das grandes apostas brasileiras. Baseado no livro biográfico do jornalista Marcelo Rubens Paiva, filho caçula de Eunice e Rubens Paiva, “Ainda Estou Aqui”, narra a vida da família Paiva. Mostrando como a mãe, Eunice, e os cinco filhos, lidam com o desaparecimento do deputado Rubens Paiva, preso, torturado e morto pela ditadura militar.

A última vez em que o Brasil ganhou um Globo de Ouro foi em 1999, quando "Central do Brasil" venceu na mesma categoria (na época ainda chamada de filme em língua estrangeira). Também dirigido por Salles, a produção era protagonizada por Fernanda Montenegro — que, na ocasião, foi preterida em drama por Cate Blanchett, de "Elizabeth".