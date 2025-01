R70: 'É bonito ver onde esse filme chegou', diz Selton Melo após prêmio de Fernanda Torres

Precaução

As autoridades japonesas começaram, ontem, a abater cerca de 50 mil galinhas após um surto de gripe aviária em uma fazenda no norte do país.



Tecnologia

Nos Estados Unidos, líderes religiosos modernos estão testando “IA de Deus” para aumentar interação de fiéis com a religião.

(J. Bosco)

“É bonito ver onde esse filme chegou.”

SELTON MELO, ator do longa brasileiro “Ainda Estou Aqui”, em Los Angeles, emocionando antes da cerimônia do Globo de Ouro 2025.

COP

ENTREGA

O governo do Pará faz hoje a entrega da primeira obra para COP 30, que será realizada em novembro deste ano em Belém. Com a presença do novo prefeito da capital, Igor Normando, será inaugurado o canal da Timbó, no bairro do Marco.

OBRAS

As obras incluíram recuperação das paredes do canal, entre a rua União e a passagem José Leal Martins, além da construção de novas redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial. Também foram construídas duas passarelas, uma ponte e ciclofaixa; e foram feitos aterramento de quintais, urbanização viária e pavimentação de cerca de um quilômetro das vias paralelas ao canal. O investimento foi de R$ 39.423.958,58, em parceria com o Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES).

HOSPEDAGEM

A hospedagem das cerca de 70 mil pessoas esperadas em Belém para a COP 30 continua sendo o grande desafio dos governos estadual e federal, que trabalham na adequação da cidade para receber a conferência, considerada o principal encontro para discutir mudanças climáticas no planeta. Em nota à Agência Brasil, divulgada no fim de semana, a Secretaria Extraordinária para a COP 30 reafirmou que a estatal Itaipu vai investir R$ 224 milhões para a construção da Vila Líderes, que vai disponibilizar cerca de 500 quartos de padrão cinco estrelas.

APROVEITAMENTO

As acomodações atenderão parte das delegações e, após a Conferência, funcionarão como centro administrativo do governo estadual. O governo federal destinou R$ 100 milhões, por meio do Fundo Geral de Turismo (recursos do Ministério do Turismo), para melhoria da qualidade de hotéis e serviços de turismo.

CULTURA

DINHEIRO DEVOLVIDO

Estados e municípios que não fizeram uso dos recursos da Lei Paulo Gustavo têm até o dia 15 para devolver o dinheiro para os cofres do Ministério da Cultura (Minc). O prazo para prestação de contas foi encerrado no dia 31 de dezembro de 2024. Pelas regras de aplicação dos recursos, todos os pagamentos referentes às ações financiadas via Lei Paulo Gustavo precisavam ser feitos. No Pará, vários municípios terão que fazer a devolução, o que tem gerado protestos dos fazedores de cultura, já que há carência de ações e mesmo assim os municípios não conseguiram aplicar o dinheiro.

ELEITORAL

RECORDE

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará aprovou, no ano passado, 49 resoluções e proferiu 1.717 acórdãos, o que representa um recorde absoluto, levando em conta a última década de história da corte eleitoral paraense. Os dados foram divulgados pelo presidente do tribunal, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, para quem o “ano foi produtivo, com números que transparecem o empenho da corte eleitoral na agilidade dos julgamentos e compromisso com a prestação jurisdicional”.

SESSÕES VIRTUAIS

Do total de acórdãos proferidos, 285 foram lavrados nas seções por julgamento eletrônico (Sejue), o que consolidou definitivamente as sessões virtuais como ferramentas para aumentar a celeridade da Justiça Eleitoral.

ESCRAVIDÃO

COMBATE

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, vai realizar nos dias 12 e 13 de fevereiro, em Belém, “Reunião Técnica sobre a Responsabilidade da Cadeia Produtiva e Rastreabilidade para Integrantes do Sistema da Justiça Brasileira (Norte)”. Na pauta, a atuação na área de combate ao trabalho em condições análogas à escravidão e ao tráfico de pessoas. O público-alvo são magistrados, servidores do Poder Judiciário, auditores fiscais do trabalho e membros do Ministério Público do Trabalho.

REALIZAÇÃO

O evento é realizado em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (Enamat), a American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA Roli) e a Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento (PADF).

Em Poucas Linhas

Durante a posse simbólica em Mosqueiro, o prefeito Igor Normando anunciou que o distrito vai ganhar uma “praça da Paz”, que será uma estrutura semelhante às Usina da Paz, locais que concentram serviços públicos que vão da emissão de documentos a cursos de qualificação. Normando prometeu também revitalizar a praça da Matriz, onde ficam as vendedoras de tapioca, um dos principais pontos turísticos da ilha.



Cidades próximas a Belém que ficam em um raio de até 150 quilômetros também estão se preparando para receber visitantes que virão para a COP 30 em novembro. Nas plataformas de reserva já há ofertas para o período. Embora salgados, os preços são até 70% menores que os oferecidos na capital.



O Pará encerrou o ano de 2024 com 350 doações de córneas captadas no Pará de janeiro a 26 de dezembro. Considerando a bilateralidade dos olhos, são 700 córneas doadas. Esse número supera o recorde anterior, de 346 doações (692 córneas), em 2023. Os dados são do Banco de Tecido Ocular (BTO) do Hospital Ophir Loyola, em Belém. A marca fez o Pará sair da penúltima posição no ranking nacional e subir para o 11º lugar entre os 24 estados que realizam esse tipo de transplante, com 4,3 doadores por milhão de habitantes, segundo levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO).

Começa hoje o pagamento do seguro defeso para pescadores dos estados da região Norte. Segundo o governo federal, 195 mil pescadores profissionais artesanais serão beneficiados com a parcela única de R$ 2.824. No Pará, o dinheiro vai beneficiar os municípios de Cametá, Mocajuba, Baião, São Sebastião da Boa Vista, Ponta de Pedras, Curralinho, Tucuruí, Oeiras do Pará, Breu Branco, Bagre, Chaves, Acará, Almeirim, Anajás, Santa Cruz do Arari, Novo Repartimento, Senador José Porfírio, Vitória do Xingu, Altamira, Rio Maria, Itaituba, Pacajá, São Geraldo do Araguaia, Faro, Anapu, Ipixuna do Pará, Concórdia do Pará, Capitão Poço, Ourém, Xinguara, Nova Esperança do Piriá, Santa Luzia do Pará, Bom Jesus do Tocantins, Belterra e Sapucaia.