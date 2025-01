Veja a roupa de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025

Para ir ao Globo de Ouro 2025, a atriz Fernanda Torres utilizou um vestido preto longo de gola alta, mangas longas, com costas abertas e fenda lateral, do estilista belga Olivier Theyskens. Para completar o look, também usou um brinco de ouro branco e diamantes do designer brasileiro Fernando Jorge, baseado em Londres, São Paulo e Nova York. As criações dele já foram usadas por nomes como Rihanna, Charlize Theron, Lady Gaga, Natalie Portman, Michelle Obama. A premiação começa às 22h (horário de Brasília) deste domingo (5/1), em Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, local icônico para o entretenimento mundial.

A brasileira concorre ao prêmio de melhor atriz de filme de drama pela sua interpretação no longa "Ainda estou aqui". Na mesma categoria, concorrem as atrizes Pamela Anderson (The Last Showgirl), Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton, (O Quarto ao Lado), e Kate Winslet (Lee). O estilista Antonio Frajado que publicou em seu perfil no Instagram a foto do look de Fernanda.

"Ainda Estou Aqui", filme dirigido por Walter Salles, também concorre ao Globo. O longa disputa na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, aumentando as expectativas para uma noite histórica para o cinema nacional. A atriz Fernanda Torres, indicada a Melhor Atriz (Drama) por sua atuação impactante no mesmo filme, também é uma das grandes apostas brasileiras.