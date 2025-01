Saiba quem foi a primeira atriz brasileira indicada a prêmio internacional

A atriz Fernanda Torres fez história ao receber o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme Dramático por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, na madrugada desta segunda-feira (06). Ela aproveitou o momento para agradecer à sua mãe, Fernanda Montenegro, que concorreu ao prêmio há 25 anos.

Antes delas estarem entre as maiores estrelas no cinema mundial, outra atriz trilhava esse percurso em prêmios mundias.

Ruth de Souza foi a primeira artista negra com destaque na dramaturgia brasileira e primeira brasileira indicada a um prêmio internacional de cinema.

Seu primeiro filme foi 'Tarzan, o Filho das Selvas (1932)'. Algumas décadas depois, em 1953, Ruth participou do elenco do filme Sinhá Moça, que lhe projetou internacionalmente e lhe garantiu uma indicação ao Leão de Ouro no Festival de Veneza. A brasileira concorreu ao lado de Michèle Morgan, Lilli Palmer e Katharine Hepburn, que possui quatro estatuetas de melhor atriz no Oscar.

Ruth de Souza em Na Forma da Lei (TV Globo / Renato Rocha Miranda)

Por dois pontos, Ruth não ganhou o prêmio de Veneza, que foi dado à alemã Lilli Palmer.

A brasileira morreu em 2019 no Rio de Janeiro, vítima de uma pneumonia.

Em 2024, o filme Manas”, dirigido por Marianna Brennand e com a paraense Dira Paes no elenco, ganhou o prêmio GDA Director’s Award na mostra Giornate Degli Autori, no Festival de Veneza. O longa conta a história de uma menina de 13 anos que, à medida em que cresce, percebe estar presa em um ambiente abusivo na Ilha do Marajó, no Pará.