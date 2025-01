Reações de Selton Mello e concorrentes de Fernanda Torres no Globo de Ouro chamam atenção; veja

As reações da vitória de Fernanda Torres como melhor atriz em filme dramático no Globo de Ouro 2025 foram de alegria e comemoração entre os brasileiros, mas teve gente que representou muito bem o público do Brasil.

Concorrendo ao lado de grandes nomes da indústria, como Angelina Jolie, Nicole Kidman e Kate Winslet, a brasileira foi a vencedora pelo trabalho como Eunice Paiva em "Ainda estou aqui", a hora do anúncio causou um alvoroço durante a cerimônia em Beverly Hills, na Califórnia, nos Estados Unidos, madrugada desta segunda-feira (05).

No momento que o prêmio foi anunciado por Viola Davis, a tela estava diivida entre as finalista. A brasileira recebeu a notícia com surpresa, enquanto que um empolgadíssimo Selton Mello gritou ao seu lado. O print do exato momento do anúncio viralizou nas redes sociais e muitos brasileiros se identificaram.

"Não sei o que falar, não. Estou esperando a Nanda para dar um beijo nela, um abraço. Que coisa histórica. Eu vi isso ao vivo! Eu estava com ela em cada dificuldade! Foi tão lindo e representa tanto o nosso filme. Sei lá, gente. Isso é muito emocionante, muito. Brasil!", disse o ator após a premiação.

Selton e Fernanda contracenaram juntos no longa que foi indicado como melhor filme de língua não inglesa na premiação, mas não ganhou.

Já as reações de Angelina, Tilda Swinton e Kate Winslet ficaram surpresas e animadas com a vitória brasileira. Já Nicole e Pamela Anderson entregaram o tradicional sorriso de derrotadas, uma tradição em premiações.