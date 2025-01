"Ainda Estou Aqui" volta ao Cine Líbero Luxardo; confira os dias e horários

Aclamado filme nacional que rendeu à Fernanda Torres o Globo de Ouro de "Melhor Atriz" no último domingo (05/01), "Ainda Estou Aqui" retorna à programação do Cine Líbero Luxardo nesta quinta-feira, 9 de janeiro. As sessões de estreia ocorrerão às 16h30 e às 19h. Após a última exibição, o público poderá participar de um debate mediado por Marco Moreira, professor e crítico de cinema da ACCPA (Associação dos Críticos de Cinema do Pará).

Dirigido por Walter Salles, "Ainda Estou Aqui" é ambientado no Brasil de 1971, em pleno auge da ditadura militar. A produção retrata a história real de Eunice Paiva, mãe de cinco filhos, que se torna uma ativista após o desaparecimento de seu marido, sequestrado pela Polícia Militar e mantido sob custódia. Inspirado nas memórias do escritor Marcelo Rubens Paiva, o filme aborda questões de coragem, resistência e reinvenção em tempos de crise.

Confira os horários das sessões no Cine Líbero Luxardo:

09/01: 16h30 e 19h

16h30 e 19h 10/01: 15h, 17h25 e 19h50

15h, 17h25 e 19h50 11/01: 15h, 17h25 e 19h50

15h, 17h25 e 19h50 12/01: 15h, 17h25 e 19h50

15h, 17h25 e 19h50 13/01: 15h, 17h25 e 19h50

15h, 17h25 e 19h50 14/01: 15h, 17h25 e 19h50

15h, 17h25 e 19h50 15/01: 15h, 17h25 e 19h50

Programe-se:

"Ainda Estou Aqui" no Cine Líbero Luxardo

Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, 650 | (Fundação Cultural do Pará) - Nazaré - Belém/Pará

Ingresso: Inteira: R$ 12,00 | Meia: R$ 6,00 (Pagamento: Dinheiro, Pix, cartões de débito e crédito)

A bilheteria abre uma hora antes das sessões | Lotação: 98 lugares.

Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas na sala de exibição.