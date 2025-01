Globo de Ouro 2025: Demi Moore emociona com discurso ao vencer o primeiro grande prêmio da carreira

No Globo de Ouro 2025, Demi Moore conquistou o primeiro grande prêmio em 45 anos de carreira. Eleita a Melhor Atriz em Filme Musical ou Comédia pelo longa “A Substância”, dirigido por Coralie Fargeat, a artista concorreu com Amy Adams, Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón, Mikey Madison e Zendaya. Demi foi indicada, com o mesmo papel, a outras premiações, como Saturn, Critics Choice e Film Indepent Spirit.

Em “A Substância”, a atriz interpreta Elisabeth, uma apresentadora de televisão demitida por ser considerada velha demais. Sofrendo com o etarismo, a personagem busca por uma droga capaz de provocar o rejuvenescimento e entregar uma “melhor versão”. Demi Moore divide os holofotes do filme com Margaret Qualley, indicada a Melhor Atriz Coadjuvante de Filme — categoria vencida por Zoe Saldaña, que atuou em “Emília Pérez”.

Durante o discurso, a atriz ressaltou que não esperava pela vitória e ficou chocada ao ouvir seu nome. “Eu estou fazendo isso [atuando] há muito tempo, há 45 anos, e essa é a primeira vez que ganho alguma coisa. Estou muito grata”, disse. Demi lembrou que, há 30 anos, um homem a chamou de “atriz pipoca” e, no período, aceitou que não receberia reconhecimento.

“E isso me corroeu com o tempo, ao ponto de que há alguns anos eu pensei: 'talvez seja isso, já fiz o que tinha que fazer'. Eu estava em baixa, mas eu tive esse mágico, corajoso, fora da caixinha, bombástico roteiro chegando na minha mesa, o de ‘A Substância’. E o universo me disse que eu não estava acabada”, destacou Demi Moore.

A artista agradeceu a Coralie Fargeat e a todos que ofereceram apoio durante as décadas de carreira. “E eu os deixarei com algo que acredito ser muito sobre o filme. Uma vez uma mulher me disse: 'Você pode não se achar bonita o suficiente, magra o suficiente, bem sucedida o suficiente. Você nunca será o suficiente. Mas você pode saber seu valor se você por de lado o medidor de valor'. E, hoje, eu celebro este prêmio como uma marca da minha autossuficiente, pelo presente que é fazer algo que amo e ser lembrada de que eu pertenço a algo”, falou.

O filme “A Substância” está disponível no Prime Video.

Assista ao discurso de Demi Moore ao vencer o Globo de Ouro 2025