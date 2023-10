Círio Musical 2023 promete programação diversificada no final de semana; saiba quais

O Círio Musical 2023, um dos eventos mais aguardados pela comunidade católica, promete emocionar os fiéis da capital paraense e visitantes com uma programação variada no final de semana e início da próxima semana. O evento, que começou no último domingo (8), traz nos dias 14 a 16 de outubro a presença de renomados artistas nacionais e locais da música religiosa, proporcionando um momento de fé e devoção aos presentes na Concha Acústica da Praça Santuário, no bairro de Nazaré. Os shows iniciam sempre às 20h. A entrada é franca.

VEJA MAIS

Hoje, 14, a apresentação do dia vai ser comandada pelo Missionário Shalom, uma banda de pop-rock de música católica, fundada há 25 anos em Fortaleza. O grupo, vinculado à Comunidade Católica Shalom, presente em 24 países, marca presença na festividade anualmente. Levando uma mensagem de esperança e espiritualidade, os missionários vão encantar o público com suas canções inspiradoras e momentos de louvor.

No domingo, 15, dois nomes consagrados da música católica, Suely Façanha e Ziza Fernandes, dividirão o palco do Círio Musical. Responsável por dar à voz aos singles “Divino Esposo” e “Em Teu Altar”, Suely é conhecida por sua voz doce e canções que tocam profundamente o coração dos fiéis. Já Ziza, por sua vez, é reconhecida por sua trajetória de sucesso na música religiosa, com mais de treze álbuns gravados, em uma discografia que conta com quatro CDs em espanhol e dois em italiano.

Para a segunda-feira, 16, a atmosfera de adoração que preenche a Concha Acústica ficará por conta da banda paraense Ministério Seráfico. Juntos há nove anos, o grupo foi criado no Recírio por meio de amigos que serviam a mesma igreja, a Paróquia da Santíssima Trindade.

O grupo é formado por: Eduardo Martins, Rejane Martins e Ramon Galvão (Vocais), Ericson Ferreira (Guitarra), Filipe Pena (Baixo), Romildo Oliveira (Teclado), Ícaro Pastana (Bateria) e Leo Sousa e Carlos moro(Violões ).

Eduardo Martins, um dos vocalistas e coordenador do Ministério, está ansioso pela participação do grupo na programação. Segundo ele, a mensagem que o grupo deseja transmitir na hora da apresentação é a vida e presença de Jesus, que está vivo e deseja habitar nos corações das pessoas.

“No dia da nossa apresentação, rogamos a Deus que as pessoas vivam a experiência de que a emoção transita para a consciência de que Deus é uma realidade e que Ele pode tudo em nós, porque nos ama”, afirmou o músico.

O vocalista descreve o estilo musical do grupo são uma mistura de pop eletrônico, oracional e alegre. Ele ressaltou que a espiritualidade e a fé são fundamentais para a banda buscar uma vida em oração e promoção da misericórdia de Deus.

Ao ser questionado sobre como a banda está se preparando para o evento, Eduardo destacou que, em primeiro lugar, estão seguindo o pedido de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos: estão rezando. O vocalista também informou que eles planejam surpresas para o espetáculo.

“Cada círio é diferente e buscamos levar pro palco do Círio Musical o que o Ministério viveu no Círio traduzido de alguma forma. E a forma como nós levaremos a experiência no Círio é que será a surpresa. Os sentidos precisam estar preparados”, acrescentou Eduardo.

Confira as próximas apresentações do Círio Musical 2023:

14/10 – Missionário Shalom;

15/10 – Suely Façanha e Ziza Fernandes;

16/10 – Ministério Seráfico;

17/10 – Rosa de Saron;

18/10 – Tony Alyson;

19/10 – Vida Reluz e Ministério M3;

20/10 – Adriana Arydes;

21/10 – Semente do Verbo e Padre Cavalcante.