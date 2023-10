Círio Musical 2023: banda Anjos de Resgate fala sobre profunda conexão com Círio de Nazaré

A terceira noite do Círio Musical 2023, um dos eventos mais aguardados pela comunidade religiosa de Belém, terá a presença da Banda Anjos de Resgate. O show marcado para ocorrer nesta terça-feira, 10, às 20h, na Concha Acústica da Praça Santuário, no bairro de Nazaré, promete emocionar os fiéis e amantes da música católica. Em entrevista ao Grupo Liberal, o vocalista Diego Tiguez, afirmou que o grupo está ansioso para se reencontrar com o caloroso público da capital paraense. “A nossa expectativa é poder ver de novo a Praça Santuário lotada com o povo, de sorriso no rosto e coração aberto”, resumiu.

VEJA MAIS

Composta atualmente por Diego e o irmão Demian Tiguez, além Marcelo Duarte, a banda tem como objetivo tocar na apresentação em Belém canções que toquem profundamente as pessoas e proporcionem lembranças.

Segundo o vocalista, uma das músicas que não poderá faltar no repertório é “Amigos Pela Fé”, que servirá como demonstração de carinho ao público.

“Também vamos cantar outras canções, especialmente uma música que a gente fez para o Círio, para a população do Pará, que é ‘Mãe de Nazaré’, uma música muito especial para a gente. Sempre trazemos essa canção e estamos esperando que o povo cante junto com a gente”, disse esperançoso.

Além de trazer seus sucessos, a Banda Anjos de Resgate pretende apresentar sua nova turnê, intitulada “Coragem”, para fortalecer ainda mais a conexão com os fãs paraenses. Ainda no show, Eraldo Mattos, fundador do grupo, fará uma participação especial, seja tocando ou realizando um momento de partilha e reflexão.

“Vamos trazer novas canções e uma nova produção, um novo cenário, tudo preparado com carinho para que o povo possa se conectar com Deus e com a nossa Mãezinha de Nazaré. Já estamos ansiosos para receber Ela no palco, momento em que a gente se emociona muito ao cantar para ela. Somos muito marcados pelo carinho dos fãs no Círio Musical”, afirmou Diego.

Além das apresentações, a banda também procura se conectar com o público e participar de outros momentos dessa festividade única. Diego afirmou que os integrantes procuram ao máximo desfrutar da magia e do calor humano que permeiam Belém durante o Círio, sentindo o amor de mãe no lugar.

A conexão do grupo com o evento musical vai além do aspecto profissional, é também um momento de fé e testemunho. “O Círio para nós do Anjos de Resgate é um momento de alcançar milagres, a gente tem um testemunho também de graças alcançadas”, acrescentou o músico.

De acordo com ele, os integrantes já vivenciaram a experiência de ir na corda do Círio de Nazaré, de serem Guardas da Imagem Peregrina. Diego compartilhou uma memória pessoal tocante sobre a festividade, quando pôde trazer sua mãe para prestigiar o Círio de Nazaré em um momento delicado da sua saúde.

“Ela tem uma doença nos olhos e eu pedi muito à Nossa Senhora de Nazaré pela cura dela, e ela foi operada por um cirurgião oftalmologista que é do Pará. Eu pude testemunhar, citar ele no show, agradecê-lo e falar que o milagre muitas vezes vem pelas mãos de um médico”, relembrou.

O vocalista afirmou que o Anjos de Resgate se sente parte da tradição e da fé que permeiam a cidade durante o Círio, e os moradores sempre os acolhem calorosamente.

“Temos a sensação de chegar em Belém e sentir o amor de Maria pelo ar. É uma experiência única para a gente, uma cidade que representa mesmo muita fé e devoção em cada pessoa, abraço e música que toca, muito difícil não se emocionar”, acrescentou.

Confira a programação do Círio Musical 2023:

11/10 – Adoração e Vida;

12/10 – Thiago Brado;

13/10 – Eliana Ribeiro;

14/10 – Missionário Shalom;

15/10 – Suely Façanha e Ziza Fernandes;

16/10 – Ministério Seráfico;

17/10 – Rosa de Saron;

18/10 – Tony Alyson;

19/10 – Vida Reluz e Ministério M3;

20/10 – Adriana Arydes;

21/10 – Semente do Verbo e Padre Cavalcante.