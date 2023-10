Frei Gilson abre a programação do Círio Musical 2023

Na noite deste domingo (08), dia do Círio de Nazaré, a programação do Círio Musical 2023 foi iniciada na Concha Acústica da Praça Santuário. Frei Gilson, considerado o sacerdote das redes sociais, levou milhares de fiéis para o local, que junto com ele, cantavam as suas músicas.

“O Círio Musical vem crescendo, a gente acredita muito nesse trabalho. A nossa proposta para ele, como Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), é levar Deus para as pessoas ou aproximá-las um pouco de Deus. E a gente sabe que a música é um grande instrumento de evangelização”, disse Antônio Salame, diretor coordenador do Círio de Nazaré.

O evento irá até o dia 21 de outubro, com shows sempre às 20h.

“Temos buscado trazer pessoas que tenham trabalhos com destaques na mídia nacional, na parte de música católica. O Frei Gilson hoje é uma dessas pessoas. Tentamos trazer ele ano passado, mas por conta da pandemia, ele já estava com a agenda lotada e teve que ajustar por conta de shows que ficaram retidos. Graças a Deus esse ano conseguimos trazer, ele não somente veio para o show, como quis vir acompanhar o Círio de Nazaré e também a Trasladação. Na sequência vamos ter grandes nomes na nossa programação, a Praça vai estar cheia de por muitas noites”, pontua o diretor.

“Deixamos quatro datas com bandas locais para valorizar o povo que é prata da casa”, acrescentou.

Além de músicas que tocam as pessoas, Frei Gilson ficou conhecido pela oração do “rosário da madrugada”, que ele realiza sempre às 4h. Muitas pessoas estavam na Praça Santuário, com cartazes dizendo que após realizar o rosário alcançaram as suas graças.

“Qualquer palavra de esperança nesse momento que a gente vive é muito importante e ele transmite isso para a gente, esperança. Estamos vivendo em um mundo tão conturbado, que qualquer coisa boa que nos é dito, é um alívio, um alento. O Círio já traz essa emoção, então é muito gostoso ter esse momento de fé para a gente refletir e pensar”, Sibelle Ramos, que estava cantando e orando junto com Frei Gilson.

Nesta segunda-feira (09), se apresentaram na Praça Santuário, a banda Vida e Cruz e Ana Gabriela. Ainda tem na programação ao longo da quinzena: Anjos de Resgate, Adoração e Vida, Thiago Brado, Eliana Ribeiro, Missionário Shalom, Suely Façanha e Ziza Fernandes, Ministério Seráfico, Rosa de Saron, Tony Alyson, Vida Reluz e Ministério M3, Adriana Arydes, e Semente do Verbo e Padre Cavalcante

ARRAIAL DE NAZARÉ

O tradicional Parque ITA, do Arraial de Nazaré, neste domingo (08), estava tomado por uma multidão de pessoas que se esbarravam entre as passagens do local. Com filas na bilheteria, para usar os brinquedos e também para lanchar, as pessoas aproveitaram o momento sem aborrecimento.

“Viemos passear e nos divertir, então estamos fazendo tudo com calma. Está bem lotado mesmo, mas isso não vai tirar nossa animação”, disse a estudante Tiane Souza.

O parque vai funcionar até o fim de novembro, de 16h às 22h, de segunda à quinta, e de 16h às 22h30, na sexta, sábado e domingo.