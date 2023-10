Paulo Vieira recebeu o maior prêmio da Chiquita neste ano, o Veado de Ouro

O tradicional e maior prêmio da Festa da Chiquita, o “Veado de Ouro” foi dado por Eloi Iglesias ao comediante e apresentador Paulo Vieira. O prêmio reconhece a importância da personalidade na valorização da cultura LGBTQIAPN+. Confira!

VEJA MAIS!

Acompanhe, ao vivo, todos os detalhes das procissões do Círio 2023

O tema da 46º Festa da Chiquita deste ano é “Red Carpet’, com o objetivo de dar visibilidade às causas LGBTQIAPN+. Eloi Iglesias falou sobre a importância da escolha do tema e da necessidade de políticas públicas. “Fazer a Chiquita Red Carpet é um tema político. Estamos num tapete vermelho. Estamos esperando o próximo. Nós queremos dignidade, nós queremos o poder. O poder desses caras que estão do lado das pessoas que combatem qualquer tipo de preconceito”, iniciou.

Outro detaque da noite foi a celebração do “Veado de Ouro”, concedido ao comediante Paulo Vieira, que está em Belém gravando seu programa. Eloi chamou o artista ao palco e o elogiou. “Paulo eu te amo, você sabe. Paulo você é muito querido, você é muito querido pelo Brasil inteiro. Paulo faz um humor de trás para frente”, disse.

No palco, Paulo agradeceu a honraria, mas pediu que o público agraciasse Eloi com as palmas e holofotes, pois ele era o grande nome responsável pela Chiquita e a difusão da cultura LGBTQIAPN+. “Boa noite, que prazer estar com vocês. Eu só quero agradecer! Eloi, ele sim, é o grande viado de ouro dessa terra! Ele sim é a grande referência para todo o movimento amazônico”, contatou.

"Eloi esse é o segundo programa que eu faço, é a primeira vez que eu entrevisto duas vezes, em três temporadas, a mesma pessoa. Mas é porque eu sou apaixonado por esse cara. É importante reconhecer Eloi como figura política, figura cultural, não só do Estado do Pará, mas do Brasil. E se todo mundo está hoje aqui é por causa do Eloi. Eu quero pedir um aplauso muito forte, porque esse cara é um gênio. E se eu fiz alguma coisa nessas temporadas, foi apenas dar luz a esse cara que o Brasil inteiro tem que conhecer, Viva o povo de Belém, viva a cultura da Amazônia”, finalizou.

Veja o momento em que Paulo Vieira recebe a homenagem: