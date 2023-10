Círio 2023: Fiação elétrica pega fogo e assusta fiéis no meio da Trasladação

Poucos minutos após o início da Trasladação, na noite deste sábado (7), uma fiação elétrica pegou fogo na avenida Nazaré, esquina com a travessa Quintino Bocaiúva, em Belém. O Corpo de Bombeiros fez a evacuação do local e controlou as chamas. Ninguém ficou ferido.

