Show de Thiago Brado atrai grande público para Círio Musical 2023

Thiago Brado brilhou no palco do Círio Musical 2023, realizado na Concha Acústica da Praça Santuário, no bairro de Nazaré, em Belém. O show do cantor paranaense, que faz parte de uma das programações do Círio de Nazaré, atraiu centenas de fãs que aguardavam ansiosamente pela apresentação dele na noite desta quinta-feira (12). Para o espetáculo, Brado trouxe um repertório variado, incluindo músicas de sua turnê “Meu Acampamento” e do projeto “Clássicos da Igreja”, que celebra releituras de clássicos religiosos tão conhecidos pelo público.

As canções de Thiago Brado costumam tocar profundamente os corações dos espectadores. Em entrevista ao Grupo Liberal, ele expressou sua alegria por fazer parte de uma noite especial. “Estou muito ansioso com essa apresentação. É sempre especial estar no Círio e hoje não é diferente. Hoje é dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora de Aparecida. Um dia um pouco mais especial ainda, estar aqui é um presente com certeza”, compartilhou o artista.

Thiago Brado dando entrevista para o Grupo Liberal (Carmem Helena / O Liberal)

O Círio de Nazaré é um evento de grande importância religiosa e cultural no Pará, e Brado não poupou elogios à cidade e sua população. “Todo ano a gente fica esperando chegar o mês de outubro e a gente conseguir vir à Belém. Algumas vezes a gente não conseguiu, e isso foi triste. Quando a gente pode é sempre uma entrega diferente e uma recepção diferente a que vivemos na cidade”, declarou.

Para Thiago, as pessoas de Belém são um público diferente, justamente por terem uma “fé diferente”. “Não tem como não ser no mínimo especial e único, então, é realmente muito bom”, acrescentou sorridente, acrescentando que pela primeira vez iria cantar uma música dedicada ao Círio.

O público presente se emocionou com as interpretações do artista, que é conhecido por suas canções que falam de amor, devoção e entrega a Deus. Quando perguntado sobre qual de suas músicas o toca profundamente, Brado respondeu com um sorriso: "Não tem como. É o mesmo que perguntar a uma mãe qual é seu filho predileto."

O show começou com a emocionante "Meu Alvo" e seguiu com as canções "Eu Te Seguro" e "Deus Gigante", que arrancaram aplausos e vibrações do público a cada nota tocada.

A confeiteira Maria Limão, de 30 anos, demonstrou sua empolgação ao compartilhar sua espera pelo evento: "Faz tempo que estou nessa expectativa. Sou muito fã dele há anos. E eu espero que seja um show bacana. É a primeira vez que vou vê-lo pertinho”.

Maria saiu de sua residência, localizada na Cidade Nova, acompanhada do marido horas antes da apresentação de Thiago Brado iniciar. Isso porque, eles queriam garantir um lugar privilegiado no gramado em frente ao palco.

“Minha música predileta é 'Minha Essência' porque era com essa música que eu acalmava meu neném para dormir. O que eu mais gosto dele é a palavra que ele tem, ele consegue tocar em nossos corações, aumentando ainda mais nossa fé em Deus”, afirmou a confeiteira.

Confira a programação completa do Círio Musical 2023 para os próximos dias:

13/10 – Eliana Ribeiro;

14/10 – Missionário Shalom;

15/10 – Suely Façanha e Ziza Fernandes;

16/10 – Ministério Seráfico;

17/10 – Rosa de Saron;

18/10 – Tony Alyson;

19/10 – Vida Reluz e Ministério M3;

20/10 – Adriana Arydes;

21/10 – Semente do Verbo e Padre Cavalcante.