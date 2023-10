Show do Anjos de Resgate emociona multidão na Círio Musical 2023

Na noite desta terça-feira, 10, a Concha Acústica da Praça Santuário, em Belém, se tornou o epicentro do aguardado show do Anjos de Resgate no Círio Musical 2023. A apresentação encantou uma multidão de fãs, que aguardavam ansiosamente no gramado pelo início do espetáculo. Por trás do palco, Diego Tiguez, vocalista da banda, não conseguia esconder a felicidade e emoção ao se apresentar mais um ano no evento.

“A gente está muito ansioso e sempre ficamos na maior expectativa, porque amamos demais essa festa e temos um carinho especial pelo Círio Musical, e pelo povo de Belém. É sempre incrível a receptividade dos fãs, tem fã-clube todo ano que vem nos receber e é maravilhoso esse carinho puro, o carinho que eles têm com a Nossa Mãezinha de Nazaré”, expressou Tiguez ao Grupo Liberal.

Diego ressaltou que é sempre uma experiência nova subir ao palco da Concha Acústica. “Estamos de coração aberto para viver isso”, acrescentou.

O Anjo de Resgate, conhecido por sua música que toca corações de todas as idades, com letras que abordam temas de amizade, família e comunhão com Deus, atraiu um público diversificado que incluía os avós até as crianças. O vocalista enfatizou que essa é uma das grandes características do grupo: “A gente se sente honrado, é muito bonito ver a mãe com a criança no colo, a avó, passar por gerações, principalmente conhecendo as músicas de amizade e família”.

As canções "Bons Amigos", "Anjos Venham" e "Manda Teus Anjos" fizeram parte da abertura do show de Diego e Demian Tiguez, e Marcelo Duarte. O fundador do grupo, Heraldo Mattos, surpreendeu os presentes com uma participação especial na apresentação do trio que comanda a geração atual do Anjos de Resgate. Mattos subiu ao palco e compartilhou a importância do evento em sua vida e falou sobre seu compromisso com Nossa Senhora de Nazaré.

"Para mim, é muito importante estar no Círio. Esse ano fui muito agraciado por Nossa Senhora de Nazaré, então, estou aqui também para cumprir um agradecimento à Mãe e fazer o que ela inspira. Eu tenho um chamado e eu não posso negar esse chamado”, declarou.

A emoção do público era evidente, e os fãs estavam ansiosos para experimentar a magia do show. Fabiana Santos, uma estudante de 18 anos, estava entre os presentes na companhia de suas tias e prima, e compartilhou seu entusiasmo pelo evento: "Cheguei às 19h e a gente espera o ano todo para eles virem. Eu vim ano passado. É difícil escolher só uma música, eu gosto muito de 'Minha Família' e 'Estou Aqui'. Comecei a ouvir Anjos de Resgate através da minha tia que me trouxe para o show. Eu me identifico com as músicas porque elas falam bastante sobre religião e fé”.

Próximas apresentações

No dia 11 de outubro quem comanda o palco do Círio Musical é o Ministério Adoração e Vida. O show está marcado para ocorrer a partir das 20h, na Praça Santuário, no bairro de Nazaré, com entrada franca.

Confira a programação completa:

11/10 – Adoração e Vida;

12/10 – Thiago Brado;

13/10 – Eliana Ribeiro;

14/10 – Missionário Shalom;

15/10 – Suely Façanha e Ziza Fernandes;

16/10 – Ministério Seráfico;

17/10 – Rosa de Saron;

18/10 – Tony Alyson;

19/10 – Vida Reluz e Ministério M3;

20/10 – Adriana Arydes;

21/10 – Semente do Verbo e Padre Cavalcante.