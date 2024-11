'High School Musical 3' retorna aos cinemas com ingressos a R$ 12; saiba onde assistir em Belém

Os fãs de “High School Musical” podem se preparar para reviver a magia do último ano dos Wildcats nas telonas. O filme “High School Musical 3: Ano da Formatura” (2008) retorna aos cinemas da rede UCI no próximo dia 11 de novembro, com ingressos a preço promocional de R$ 12.

A exibição faz parte do UCI Day, evento anual da rede que busca oferecer uma experiência nostálgica e acessível aos amantes de clássicos do cinema. A trilogia completa de High School Musical está também disponível no Disney+.

Em “High School Musical 3”, os personagens Troy (Zac Efron), Gabriella (Vanessa Hudgens), Sharpay (Ashley Tisdale), Chad (Corbin Bleu), Ryan (Lucas Grabeel) e Taylor (Monique Coleman) vivem os desafios e a emoção do último ano do ensino médio. No enredo, os Wildcats devem decidir seus futuros enquanto preparam um musical inspirado em suas experiências, medos e sonhos.

Onde assistir em Belém?

A rede UCI possui salas em 14 cidades do país, incluindo Belém, onde o filme será exibido no cinema do shopping Bosque Grão Pará. As sessões acontecem nos horários de 14h, 16h15, 18h30 e 20h45.

Para quem deseja reviver a experiência do musical na telona, os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos diretamente no site ou nas bilheterias do cinema.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)