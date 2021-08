WC no Beat, PK e Kaew retornam ao colegial em clipe de 'Uni Duni Tê'; assista

Já está no ar o lançamento duplo de “Uni Duni Tê”, novo single do produtor WC no Beat, em parceria com PK (“Quando a vontade bater” e “Tudo de Bom”, com Luísa Sonza) e Kawe (atualmente no Top 10 do Spotify com “Se Essa Bunda”). Faixa e videoclipe estão disponíveis no YouTube e serviços de streaming de música.

“Rolou de uma forma tão natural, que eu digo que ‘Uni Duni Tê’ é o resultado de uma brincadeira de amigos. É uma música que tem os elementos do trap e do funk… e deu nesse som dançante e rápido”, comenta o DJ e produtor, conhecido por suas parcerias com artistas de diversos gêneros musicais. Ele assina a produção da nova faixa, que tem letra de autoria de PK e Kawe.

Inspirado pelo universo escolar de produções como “Elite” (recordista de audiência da Netflix) e “High School Musical”, tudo traduzido para a linguagem do funk e do trapfunk, o videoclipe foi dirigido por Phil Mendonça. O diretor já trabalhou com nomes como Anitta, Pocah e Matuê, entre vários outros. WC no Beat é considerado o produtor responsável por trazer o gênero trap para o mainstream brasileiro.