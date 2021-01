Atriz do sucesso ‘High School Musical’ revela drama pessoal: ‘bullying por ter feito plástica’

Ashley Tisdale, atriz de filmes da Disney como "High School Musical", falou em seu site que sofreu bullying por ter feito uma cirurgia plástica aos 20 anos. Atualmente com 35, a artista relembrou o momento em que foi, segundo ela, "criticada, julgada e envergonhada" por ter feito uma cirurgia no nariz para corrigir um problema de saúde.

“Fiz rinoplastia há 15 anos. Na época, não parecia tão grande coisa para mim porque a decisão foi baseada em sérios problemas de saúde que eu estava tendo”, disse. Ela prosseguiu: "Para ser clara, não se tratava de mudar minha aparência. Depois de várias visitas ao médico sobre meus problemas de saúde, eles também sugeriram raspar meu nariz. Eu era jovem e não pensava muito nisso, então decidi. Por que não? Não era grande coisa para mim nem era como se eu sonhasse com o dia em que faria uma plástica no nariz. Por outro lado, não julgo qualquer um que anseie por esse dia — seu corpo, sua escolha", frisou.

Ashley então relembrou o bullying que sofreu por conta de sua decisão. "Constantemente tentavam pintar uma imagem minha como alguém que não gostava de sua aparência. Eu me amava, mas era apenas uma pessoa muito inconsciente naquela época (vocês todos viram minhas escolhas de moda)", brincou. Eu era orgulhosa de quem eu era naquela época, e ainda sou orgulhosa agora. A cirurgia plástica não era culturalmente aceita como é agora. Quando terminei, fui criticada, julgada e levada a sentir vergonha da minha decisão”.

Em seguida, a atriz protestou: "Eu tomei uma decisão que não era da conta de ninguém (e ainda não é da conta de ninguém) e por essa decisão, fui levada a me sentir mal por isso".

Ela, que está grávida de sua primeira filha com o marido, Christopher French, disse ter esperança que a menina não passe pelas mesmas situações que ela. "No final do dia, terei uma filha e espero que suas escolhas não sejam recebidas com julgamento ou vergonha. Levei anos para processar essa experiência — uma experiência que eu também não achei que fosse grande coisa. Tenho sido muito aberta e honesta sobre minha saúde mental, meu explante de mama (ela retirou próteses de silicone) e tudo mais", destacou.

Ashley finalizou se dizendo feliz por compartilhar suas experiências com os fãs. "Não é fácil ser vulnerável e senti que isso foi aproveitado durante esta entrevista. Estou feliz por ter esta plataforma onde posso compartilhar minhas experiências e espero que você possa aprender algo com elas, incluindo os aspectos negativos da cirurgia plástica".