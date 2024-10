Vídeo: trailer de ‘Vitória’, filme estrelado por Fernanda Montenegro, é divulgado

Fernanda Montenegro é a grande estrela do filme “Vitória”, dirigido por Andrucha Waddington. O longa é baseado em uma história real e acompanha Joana Zeferino da Paz, conhecida como Dona Vitória, uma idosa que ajudou a denunciar o tráfico de drogas em Copacabana, no Rio de Janeiro. Confira o trailer abaixo.

VEJA MAIS

O filme chega aos cinemas no dia 13 de março de 2025. Além de Fernanda Montenegro, a obra também conta com atuação de Alan Rocha. O roteiro da produção é responsabilidade de Paula Fiuza.

“Vitória” começou a ser filmado em 2022. Originalmente, o longa era dirigido por Breno Silveira. Entretanto, após a morte do cineasta em maio do mesmo ano, a direção ficou com amigo e parceiro de Breno na Conspiração Filmes, Andrucha Waddington. O filme é o primeiro longa Original Globoplay a ser lançado nos cinemas, com distribuição da Sony Pictures.

Fernanda Montenegro interpreta Joana Zeferino da Paz no filme "Vitória" (Reprodução / Filme)

Dona Vitória, natural do Alagoas, registrou o tráfico na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, com uma câmera pessoal. Após denúncia à polícia, o caso foi reportado pelo jornal Extra em agosto de 2005. O jornalista Fábio Gusmão foi responsável pela reportagem e escreveu o livro “Dona Vitória da Paz”, lançado em 2006.

Aos 97 anos, Dona Vitória morreu na Bahia. Por quase 20 anos a idosa viveu em anonimato, já que as imagens registradas por ela resultaram em mais de 30 prisões após o início das investigações. Entre os presos, estavam policiais militares ligados ao tráfico.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)