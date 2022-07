Emmy 2022: veja as possíveis indicações de filmes e séries

Nesta terça-feira (12) ocorre a 74ª edição da principal premiação de programas e profissionais de televisão, o Emmy. Mas antes do anúncio oficial, fãs de séries e filmes, espalhados pelo mundo, seguem ansiosos para acompanhar os rumores das obras em alta. Confira as possíveis indicações de filmes e séries para o festival:

VEJA MAIS

Categoria – “Melhor série de Drama”

Better Call Saul Round 6 Ruptura Euphoria Succession

Categoria – “Melhor Série de Comédia”

Ted Lasso Hacks Abbott Elementary Only Murders in the Buildin Atlanta

Categoria – “Melhor Minissérie”

The Staircase The Dropout The White Lotus Maid Dopesick

Categoria – “Melhor Ator em Série de Drama”

Bob Odenkirk, por Better Call Saul Jason Bateman, Ozark Lee Jung-jae, por Round 6 Jeremy Strong, por Succession Brian Cox, por Succession

[[(standard.Article) Série relembra absolvição de Valentina; No Maranhão, mecânico diz ter cometido crimes]]

Categoria – “Melhor Atriz em Série de Drama”

Zendaya, por Euphoria Britt Lower, por Ruptura Elisabeth Moss, por Iluminadas Jennifer Aniston, por The Morning Show Laura Linney, por Ozark

Categoria – “Melhor Ator em Série de Comédia”

Jason Sudeikis, por Ted Lasso Anthony Anderson, por Black-ish Steve Martin, por Only Murders in the Building Martin Short, por Only Murders in the Building Bill Hader, por Barry

Categoria – “Melhor Atriz em Série de Comédia”

Jean Smart, por Hacks Tracee Ellis Ross, por Black-ish Quinta Brunson, por Abbott Elementary Issa Rae, por Insecure Rachel Brosnahan, por The Marvelous Mrs. Maisel

Categoria – “Melhor Ator em Minissérie ou Filme Para TV”

Colin Firth, por The Staircase Samuel L. Jackson, por The Last Days of Ptolemy Grey Michael Keaton, por Dopesick Andrew Garfield, por Under the Banner of Heaven Oscar Isaac, por Scenes From a Marriage

Categoria – “Melhor Atriz em Minissérie ou Filme Para TV”

Amanda Seyfried, por The Dropout Margaret Qualley, por Maid Viola Davis, por The First Lady Julia Garner, por Inventing Anna Jessica Chastain, por Scenes From a Marriage

O que é o Emmy?

O Emmy é a principal premiação de programas e profissionais de televisão. As inscrições foram realizadas entre junho de 2021 e maio de 2022. As votações que vão definir os vencedores devem ocorrer entre 12 e 22 de agosto.

Como assistir à lista de indicados do Emmy 2022?

Quem quiser acompanhar o Emmy 2022 pode assistir on-line, ao vivo, no site oficial da premiação e no YouTube. Nos Estados Unidos, a premiação vai ser transmitida pelo canal NBC devido ao rodízio de canais abertos do país. No Brasil, o Emmy é transmitido pelo canal pago TNT. A cerimônia acontece no dia 12 de setembro, às 21h.