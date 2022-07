Filme de Rafael BQueer sobre o movimento das Themonhas na Amazônia é exibido em museu do Reino Unido

A série de quatro curtas do artista paraense e Drag do Movimento das Themonhas, Rafael BQueer está sendo exibido nesta quarta-feira, 6, no "Festival Brazil Footprint 0.0", que acontece no "Science and Industry Museum", em Manchester, na Inglaterra. A informação foi compartilhada pelo perfil oficial do Instagram das Themonhas.

"As Themonhas formam um movimento artístico, político e cultural e estão dominando não só o Brasil, mas o mundo. Nesta quarta-feira (6) será exibido no Reino Unido a série de quatro curtas de Rafael Bqueer @rafaelbqueer @uhurabqueer que exalta a estética LGBTQIAP+ da Amazônia, no contexto do nosso movimento. São mais de 150 artistes que fazem parte desta cena", começa a postagem.

Os curtas foram gravados em 2021 em Belém e em Manaus e apresentam a arte Themonha, o Pajubá e a estética do movimento na Amazônia. Em outro trecho da postagem, o movimento destaca a entrevista que Rafael concedeu a uma revista especializada em arte, no começo deste ano. "Os filmes constroem imagens híbridas entre ficção, distopia e enfrentamento aos ataques criminosos que a Amazônia vem sofrendo nos últimos anos. Tratam ainda de vida e resistência pela diversidade, no país que mais mata LGBTQIA+ no mundo", disse o diretor em entrevista.

Para saber mais sobre a exibição dos filmes, confira: