Arthur Aguiar irá protagonizar filme de comédia

O ex-BBB, Arthur Aguiar, voltará aos cinemas como protagonista do filme "Rico's", dirigido por Fred Mayrink e idealizado por Lucas Veloso junto com Elvis Guimarães. A trama é uma comédia e conta a história de João Rico (Arthur Aguiar), herdeiro de um conceituado hotel. Depois da morte do pai, o jovem descobre que ao invés de gerenciar um império, terá que administrar diversas dívidas.

VEJA MAIS

Segundo a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o filme começará a ser rodado entre outubro e novembro deste ano.

Após ter sido campeão do "Big Brother Brasil", Arthur tem se dedicado a carreira musical. O artista já dividiu o palco com Luan Santana e outros artistas.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)