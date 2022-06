Arthur Aguiar vai passar por duas cirurgias e cancela turnê; entenda

O ator e cantor Arthur Aguiar usou as redes sociais, nesta sexta-feira (03), para anunciar que vai ser submetido a duas cirurgias. O campeão do Big Brother Brasil 22 informou que já sabia dos problemas de saúde antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil, mas decidiu esperar para o operar. Arthur teve uma piora no quadro de uma hérnia inguinal e um problema no nariz. A turnê precisou ser desmarcada.

Na legenda no Instagram, o artista comentou: “Ao sair do Big Brother minha turnê estava marcada e mais uma vez adiei a cirurgia. Comecei a ensaiar e, desde então, ela vem piorando muito, progressivamente!", afirmou. Arthur disse estar com muita dor no local e, que por isso, precisará realizar o procedimento para não haver um agravamento do problema. Assista o vídeo:

"A dor vem aumentando e eu vinha conversando com meu médico, tentando adiar a cirurgia o máximo possível, mas, infelizmente com a piora rápida ele pediu para eu operar antes da turnê porque uma complicação mais grave pode acontecer devido aos movimentos e esforços envolvidos em todo o processo, e a situação será infinitamente maior", contou.

O marido de Maíra Cardi explicou ainda como a cirurgia será feita. “Farei uma cirurgia para colocar essa hérnia no lugar com o auxílio de uma tela. Já estou fazendo todos os exames necessários e em breve irei operar para evitar a piora do quadro. Por esse motivo, é com dor no coração que comunico que, infelizmente, terei que adiar minha turnê. Vou aproveitar para fazer outra cirurgia que preciso no meu nariz, que também tem me atrapalhado a cantar e respirar ao dormir".