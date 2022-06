A ex-BBB, Bruna Gonçalves, esposa de Ludmilla, afirma ter sido boicotada pela edição do reality

A ex-BBB Brunna Gonçalves em participação no programa “PodDelas”, fez algumas declarações em que afirma ter sido “sabotada” pela edição do Big Brother Brasil. Brunna recebeu o título de planta da edição, além de ter feito parte do quarto Lollipop, que muitas pessoas viram como uma rede de proteção.

O programa é veiculado no Youtube e tem como apresentadoras Tata Estaniecki e Bruna Unzueta. Brunna começou dizendo: “Fui lá pra contar minha história, mas fui um pouco sabotada, a edição me deu uma cortada. As pessoas falavam assim: ‘Brunna, você faz tanta coisa’. Teve uma festa que fiquei muito bêbada, eu e Eslo demos cambalhotas na sala inteira, várias coisas que fazia e falava, não mostravam nada”.

A esposa de Ludmilla disse que no início não sabia o motivo, mas depois entendeu que era a planta da edição. Brunna disse acreditar que por isso, “eles editavam conforme a música”. Mas isso não parece ter afetado a bailarina e influenciadora digital.

“O Big Brother é feito de personagens, tem o vilão, o mocinho, a planta, e calhou de ter pego esse personagem. Tá tudo bem, não ligo. Fiz várias brincadeiras sobre isso nas minhas redes sociais”, afirmou Brunna.

Em abril, Brunna já havia reclamado em sua conta no Instagram de outro boicote da edição do BBB, dessa vez no "Dia 101", que reúne todos os participantes pela última vez na casa mais vigiada do Brasil. Na ocasião, a bailarina chegou a dizer "Tem gente falando aí: ‘A Brunna é tão planta que nem no 101 ela apareceu’. Fui boicotada até no 101!".

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)