Ex-BBB Natália Deodato é acusada de roubo em hotel

A ex-BBB Natália Deodato, 23, está em viagem no México. Hospedada em um hotel em Cancún, ela usou o Stories do Instagram para desabafar após ser acusada de roubar uma bolsa. "O pior de tudo: porque eu era preta", enfatizou.

"Eu estava no saguão e tinha uma bolsa jogada no canto, não tinha ninguém [perto]. Eu peguei com a pontinha da mão e fui levar para o moço da recepção. Quando cheguei lá tinha um moço e ele começou a gritar falando em outra língua. Eu avisei que tinha achado no chão", relembrou.

"Foi terrível ele falando... Que eu tinha pegado, como se eu precisasse pegar as coisas de alguém. O cara do hotel ficou muito constrangido. Eu falei para abrir e ver se sumiu alguma coisa. Ele viu que não tinha sumido nada e continuou me acusando. Comecei a tremer", contou.