Eliezer diz que transou com Natália para evitar Paredão no 'BBB 22'

Eliezer e Natália movimentaram o edredom na madrugada desta quinta-feira, 17, no "Big Brother Brasil 22". Logo após o episódio, Eliezer falou na casa que a intimidade com Natália faz parte da estratégia de jogo dele: “Graças a Deus, pelo menos garanti menos um voto”, brincou.

Na noite anterior, Eliezer e Natália trocaram trocaram beijos na Festa da Líder, Jade Picon. Os dois protagonizaram amassos na pista de dança, no sofá e terminaram indo para o quarto Grunge, onde o empresário pediu para Vyni pegar um preservativo na despensa. Após isso, o que o público viu e ouviu na casa vigiada foi Eliezer e Natália movimentando o edredom e fazendo muito barulho.

Eliezer já havia transado duas vezes com Maria, no "BBB 22". Antes da atriz ser desclassificada do reality, o empresário chegou a trocar beijos com a designer de unhas. Natália foi contar a situação pessoalmente para Maria, que não deu importância, alegando que ela e Eliezer não eram namorados. Mas, na ocasião, Eliezer demonstrou preocupação alegando que Natália era a opção de voto dele para o Paredão, naquela semana.

