Ex-BBB Natália fala sobre arrependimento de ter se envolvido com Eliezer

Muito questionada desde que saiu do BBB 22 sobre a sua relação com Eliezer, Natália Deodato falou em entrevista sobre o relacionamento que viveu dentro da casa e como eles estão na “vida real”.

A jovem confidenciou ao site Notícias da TV, que não deveria ter se envolvido com Eliezer e até citou arrependimento do início do relacionamento.

“Foi até legal, mas me arrependo demais de ter ficado com ele, ele é uma pessoa maravilhosa, mas hoje, vendo tudo, eu teria mantido [a relação] na zona de amigo ou talvez nem isso”, disse ela.

Natália conta, no entanto, que não se arrepende de ter transado com ele no programa.

“Não me arrependo do ato em momento algum, afinal, sou um ser humano, até os animais transam. Detesto falso conservadorismo e hipocrisia. Nas condições de confinamento, a pessoa decide se quer ou não, eu quis e está tudo certo”, acrescentou.

Natália Deodato revelou sobre o desejo de ser atriz e aproveitar a fama após o reality show.

“O meu maior sonho é ser atriz, mas qualquer oportunidade que vier me proporcionar eu estarei aqui disponível para trabalhar e me dedicar como em tudo que faço”, disse ela em entrevista para a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off. A jovem ainda contou que não está de olho em 'contatinhos' e só quer saber da vida profissional. “No momento só pretendo focar na minha carreira, me dedicar e jogar de corpo e alma. Aproveitar essa visibilidade que o BBB me deu”, afirmou.