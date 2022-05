Natália volta a pegar ônibus após deixar o BBB 22

A ex-BBB Natália Deodato compartilhou com seus seguidores uma ocasião que passou recentemente. Apesar de ter mudado de vida após passar pelo BBB 22, a designer de unhas continua andando de ônibus, e mostrou que estava em um veículo lotado.

Com a agenda cheia após o reality show, ela segue correndo entre um compromisso e outro, e publicou um vídeo para detalhar parte da rotina em seu Twitter. No relato, ela é "flagrada" por um rapaz, que mostra estar chocado ao se deparar com a celebridade no transporte público.

"Gente, olha quem eu encontrei aqui: a Bad Nat em um ônibus lotado, gente. Olha isso aqui", disse a voz da pessoa que gravou ao fundo. Foi então que Natália resolveu comentar sua situação, com muito bom humor.

"Perrengue chique. É isso. As coisas ainda... O rica vírus ainda não me picou, eu estou falando. A gente está passando pelo mesmo perrengue, só que agora é chique", brincou a mineira.