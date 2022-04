Acabou o amor? Natália revela motivo para não querer ficar com Eliezer fora do ‘BBB 22’

Natália, ex-”BBB 22”, descartou a possibilidade de continuar mantendo um affair com Eliezer fora do programa. Nesta sexta-feira (29), durante a participação no “Encontro”, a mineira não deu muito detalhes sobre o fim do relacionamento com o ex-brother, mas revelou que não teve muito contato com ele após o fim do reality show.

VEJA MAIS

Assista ao vídeo:

Sincera, a ex-sister afirmou que não conseguiu assimilar a briga do último “Jogo da Discórdia”, no qual ela deu o castigo do “Monstro” ao, até então ficante, e ele não reagiu muito bem.

“Minha última lembrança, a mais recente da casa, foi a segunda da Discórdia, que foi a situação do Monstro. [Aquilo] foi muito chato e constrangedor para mim. Então, acredito que primeiro eu preciso me curar. Ele [Eliezer] é uma pessoa incrível, mas aqui fora não vai acontecer”, disse.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)