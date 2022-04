Ex-BBB Natália Deodato nega estrelismo na Sapucaí

Natália Deodato desfilou pela Beija-Flor no carnaval carioca, no final de semana. O colunista Leo Dias publicou que a ex-BBB 22 foi à Marquês de Sapucaí cercada de seguranças e se negou a tirar fotos com fãs e a dar entrevistas. Nesta segunda-feira, 25, ela se pronunciou nas redes sociais, negando a afirmação e postando vídeos que mostram a designer de unhas interagindo com o público que a abordava.

Natália disse que a afirmação era um "equívoco" e que ela procurou dar atenção a todos que a procuraram. "À maioria dos veículos de imprensa ou pessoas que vieram até mim eu consegui sim responder, mas teve alguns momentos que simplesmente não deu".

Ela seguiu afirmando que "foi acolhida" na Sapucaí e que jamais agiria com "falta de humildade ou educação".