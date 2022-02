Natália, do 'BBB 22', casou aos 15 anos e separou aos 18; saiba os perigos de um Casamento Infantil

O passado de Natália Deodato, do "Big Brother Brasil 22", está vindo à tona à medida que a sister tende ganhar popularidade fora da casa. Recentemente, a mãe da sister revelou que a participante casou pela primeira vez quando tinha apenas 15 anos de idade, e se divorciou aos 18. Mas, é a lei do país permite que meninas menores de idade contraiam matrimônio? Saiba como o casamento precoce pode ser prejudicial:

Qual a idade mínima para se casar?

De acordo com especialistas, e com base na Convenção dos Direitos da Criança, um casamento infantil é aquele que ocorre antes dos 18 anos de idade. Desta forma, a maior idade passa a ser considerada a idade mínima para se casar. No entanto, no Brasil, conforme o artigo 1.517, jovens de 16 anos podem oficializar o casamento com autorização dos pais ou responsáveis.

O que leva uma menina querer se casar ainda jovem?

Segundo os psicológicos, muitos jovens costumam querer sair de casa para fugir da violência doméstica que vivem. Ao encontrar um possível companheira, estas mulheres enxergam a possibilidade de segurança na nova casa, ou uma ascensão financeira, longe dos conflitos familiares. Além de conseguirem exercer suas sexualidades à vontade.

Quais são os malefícios físicos e psicológicos de um Casamento Infantil?

Os casamentos entre adolescentes menores de 18 anos podem acarretar:

Sérios problemas psicológicos;

Fuga da escolar;

Filhos não planejados;

Desemprego;

Falta de oportunidade;

Violência doméstica.

O casamento sem a idade mínima pode ser anulado?

Sim, o casamento sem a idade mínima de 18 anos pode ser anulado judicialmente por violar as proibições legais.

