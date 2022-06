BBB 23: Boninho anuncia aumento da premiação da próxima edição; confira

Ainda faltam sete meses para o início da próxima edição do Big Brother Brasil, mas o diretor Boninho, da TV Globo, já prepara um super elenco, aponta o site Metrópoles. O propósito é que os participantes da edição 23 sejam "menos planta" do que os do BBB 22. Além disso, a atração também terá um aumento na premiação.

A novidade do BBB 23 é que foi o valor do prêmio subiu para R$ 2 milhões, ou seja, R$ 500 mil a mais do que vinha sendo pago nas edições anteriores. O campeão também levará para casa um carro zero quilômetro.

