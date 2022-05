Saiba quem é o rapaz que aparece na cama com Gil do Vigor

Os internautas ficaram curiosos após Gil do Vigor publicar uma foto no Twitter, deitado e sem camisa, ao lado de um homem. Muitos fãs do ex BBB 21 quiseram saber se o rapaz na foto era namorado ou amigo.

O pretendente é Ryan Konesky, estadunidense de 24 anos. Segundo a coluna Splash, Gil e Ryan se conheceram em um festival promovido por artistas LGBT, o Loveloud Festival.

O rapaz tem diversas fotos publicadas em que realiza escalada, além de publicações em outros países como México e Austrália. Ryan tem quase 800 seguidores. Na publicação da foto, Gil diz “como não amar esse menino?”, além de confirmar que “por enquanto” é apenas um amigo. Confira:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)