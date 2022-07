Morre compositor da música tema de James Bond, aos 94 anos

Monty Norman, compositor conhecido por escrever a icônica música tema dos filmes de James Bond, morreu aos 94 anos nesta segunda-feira (11). A notícia foi divulgada em um breve comunicado publicado no site oficial do britânico, que dizia que a morte aconteceu após uma "doença breve".

VEJA MAIS

Norman foi contratado pelo produtor da franquia do espião, Albert Broccoli, para compor a música tema do primeiro filme de James Bond, "007 contra o Satânico Dr. No" (1962).

Ele se inspirou em seu próprio trabalho para o musical que adaptava o livro "Uma casa para o sr. Biswas" ao mudar os acordes de uma cítara para uma guitarra elétrica. A música foi usada em todos os 25 filmes do personagem.

Produtores contrataram depois John Barry para fazer um novo arranjo da canção. Por isso, Barry ficou conhecido por muito tempo como seu autor.

Norman chegou a processar o jornal "Sunday Times" por difamação em 1997, quando a publicação afirmou que a música tinha sido escrita por Barry. Quatro anos depois, ele venceu a ação e ganhou 30 mil libras em danos.